Genoa, Criscito: “Thiago Motta non può fare miracoli, la colpa è nostra”

L’analisi a fine gara ai microfoni di Itasportpress del capitano del Genoa Domenico Criscito uscito deluso da San Siro per la netta sconfitta contro l’Inter: “Contro avversari così forti ogni errore si paga a caro prezzo. Contro la compagine nerazzurra è mancata la prestazione della squadra nel complesso. Abbiamo iniziato bene ma dopo il primo gol di Lukaku abbiamo mollato. Dobbiamo recuperare in fretta e per fortuna c’è tutto un girone di ritorno. Thiago Motta in discussione? Quando le cose non vanno bene paga sempre l’allenatore ma noi calciatori dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perchè siamo noi che andiamo in campo. Il mister non ha colpe essendo arrivato da poco tempo ma ripeto la colpa è solo dei calciatori. Nel calcio non si possono fare miracoli ma questa squadra deve essere trascinata anche dai giocatori con più esperienza”