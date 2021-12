Genoa, Criscito: “Vediamo finalmente un po’ di luce”

Il capitano rossoblu' ha analizzato la partita contro l'Atalanta

Il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio di Marassi contro l'Atalanta. Prima battuta sul suo piccolo infortunio: "Spero non sia nulla di grave credo un affaticamento al polpaccio ma nei prossimi giorni farò gli esami rituali per capire l'entità del problema. Contro l'Atalanta abbiamo portato a casa un punto importante che vale più per il cuore che per la classifica. Vediamo finalmente un po' di luce e bisogna continuare così anche nel girone di ritorno. Il mister Shevchenko ha portato le sue idee ma non ha avuto un impatto facile perchè il calendario ci ha fatto affrontare avversari più forti da quando c'è lui in panchina".