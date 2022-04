Genoa, da uomo dei sogni a incubo: adesso Blessin ha un’ultima chance

Il tecnico ha perso le ultime tre partite in Serie A dopo un momento buono a marzo

MESE HORRIBILIS - Aprile amaro per Blessin tanto che lo sturm und drang del tedesco del mese precedente è mutato come il virus Sars Cov 2. Oggi la squadra è fragilissima. In tre partite ha subito sette gol da Verona, Lazio e Milan. Ne ha segnato soltanto uno (alla squadra capitolina) e non sembrano esserci più tutti gli ingredienti per credere davvero a una salvezza insperata. Sarà durissima nonostante il grande sostegno dei tifosi. La sfida contro il Cagliari è di quelle da dentro o fuori. Al Grifone la vittoria serve come il pane per tenere i sardi in zona e dare un segno alle avversarie, poi ci sarà il derby che si gioca nel Ferraris blucerchiato. A quel punto in casa arriva la Juventus quindi trasferta a Napoli contro i partenopei per poi chiudere in casa col Bologna senza più obiettivi. Serviranno punti e non pochi.