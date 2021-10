Genoa, dato ultimatum a Ballardini e a villa Rostan c’è piano B

Momento turbolento al Genoa con il tecnico sulla graticola

Per il tecnico del Genoa Davide Ballardini il match di domenica prossima contro il Venezia rappresenta un dentro o fuori in 90' di gioco. La squadra rossoblu' come riporta oggi la Gazzetta dello Sport ha già un piano B, con Andrea Pirlo primo nome della lista per sostituire eventualmente Davide Ballardini, dovesse saltare. In subordine, le altre opzioni potrebbero portare a Roberto Donadoni o a Gennaro Gattuso, altro profilo valutato a villa Rostan