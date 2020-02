Genoa, Davide Nicola: “Vittoria importante ma per la salvezza non cambia niente”

Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha condiviso il suo pensiero dopo la vittoria sul terreno del Bologna: “Una partita che ci premia dopo aver fatto bene in diversi momenti del match. Ci siamo allenati anche con l’idea di fare risultati fuori gara e stasera è andata bene contro un Bologna che mi ha impressionato. Anche dal vivo ho visto un modo di giocare divertente e capace dei rossoblu’. Mi sono reso conto che non è facile venire qui e fare risultato. Loro hanno avuto una supremazia territoriale in alcuni frangenti ma siamo riusciti a controllarli molto bene. Il gol del vantaggio ovviamente ci ha aiutato, come la superiorità numerica. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo però bisogna tenere conto dell’avversaria. Per la salvezza non cambia niente adesso. Il calcio moderno ha indotto tutti a ragionare in modo diverso. Anche se avessimo perso non sarebbe finito nulla. Dobbiamo dissociarci dagli umori circostanti e dai risultati degli altri, dobbiamo concentrarci su noi stessi”.