Genoa, delusione Perin: “Contro Torino fallita occasione per dimostrare maturità e solidità”

C’è grande delusione nelle parole di Mattia Perin, portiere del Genoa, dopo la sconfitta rimediata contro il Torino nel recupero di Serie A giocato ieri. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l’estremo difensore del Grifone ha fatto mea culpa a nome della squadra parlando apertamente ai tifosi anche per il proseguimento del campionato.

Perin: “Abbiamo deluso le attese”

“Abbiamo deluso le attese”, ha scritto il portiere del Genoa sul proprio profilo Instagram. “Abbiamo fallito un’occasione per dimostrare maturità e solidità. Ma sono certo che grazie al duro lavoro e la voglia di migliorarci, queste occasioni in futuro le sfrutteremo al massimo”. Grande amarezza dunque per Perin ma anche tanta voglia di fare bene per il futuro. Il campionato italiano è ancora lungo e il Grifone avrà modo di rifarsi. Sembra essere questo il senso del messaggio del portiere rossoblù.