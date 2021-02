Genoa, Destro ammette: “Con Ballardini compattezza e spirito di sacrificio”

Nelle ultime sette gare, il Genoa si è letteralmente trasformato. Il club ligure era impelagato nella zona retrocessione, ma poco a poco ha iniziato a sfoderare prestazioni notevoli. In difesa, il fortino rossoblù regge molto bene e in attacco ha riscoperto un Mattia Destro tirato a lucido. L’attaccante ex Roma e Milan sembra rinato e non vuole fermarsi ai 9 centri in campionato.

OBIETTIVI

Lo stesso Destro ha parlato del momento del Genoa ai canali ufficiali del club: “Per raggiungere un obiettivo importante come quello della salvezza è fondamentale fornire prestazioni sia individuali che di gruppo importanti e cercare di ottenere più punti possibili. Ballardini ci ha dato compattezza e spirito di sacrificio”.