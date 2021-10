Genoa, Destro: “Io vicino allo Spezia, ma Preziosi mi ha convinto subito”

Mattia Destro rivela un retroscena dell'ultima sessione di mercato

Il Genoa ha trovato in Mattia Destro un punto di riferimento prezioso. L'attaccante italiano assicura gol pesanti al Grifone. Ai microfoni di Sky Sport, però, rivela di aver pensato di accasarsi altrove: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono contento: adesso concentriamoci per la prossima partita, vogliamo i tre punti. Non so perché siamo penultimi, lavoriamo bene e giochiamo bene ma i punti non arrivano. I gol sono tutti pesanti, spero di segnare per far vincere il Genoa. Nello scorso mercato ero in contatto con lo Spezia ma mi sono sentito con il presidente e abbiamo trovato un accordo subito. La Nazionale? È un obiettivo per tutti i giocatori ma è una cosa che passa dalle prestazioni con il club. Io ci ho sempre creduto".