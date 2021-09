Genoa, Destro: “Risultato importante, ma a Bologna ho lasciato il cuore”

Mattia Destro racconta le sue sensazioni al termine del match tra Genoa e Bologna

Bologna-Genoa non poteva non essere la partita di Mattia Destro. L'attaccante del Grifone ha vissuto quattro stagioni importanti con la maglia dei felsinei, riscattandosi dopo un periodo non semplice. Oggi il bomber ha lasciato il segno con la rete del momentaneo 1-1, in un match terminato poi con il pari per 2-2. Al termine della gara, Destro ha spiegato le sue sensazioni contrastanti ai microfoni di Genoa Channel: "E' stata una grandissima emozione il gol, era importante per noi fare risultato ed è stato importante per noi acciuffare il risultato. Skorupski ha fatto una strepitosa parata nel finale, è un mio grandissimo amico. A Bologna ho lasciato il cuore, voglio tanto bene a questa gente". Insomma un ex con ancora la vecchia squadra nel cuore.