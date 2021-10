Genoa, dopo infortunio Maksimovic caccia a difensore svincolato

In vista del Sassuolo, Ballardini è con la difesa a pezzi

Il Genoa ha l'infermeria piena e mister Ballardini si trova con la difesa a pezzi dopo l'infortunio di Maksimovic: “Il Genoa CFC comunica che il calciatore Nikola Maksimović è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore”. Per il difensore serbo la prognosi è di un paio di mesi di stop. Contro il Sassuolo il tecnico Ballardini non sa ancora chi utilizzare in difesa visto che mancano molti elementi. Il messicano Vasquez tornerà solo venerdì dagli impegni con la sua nazionale mentre Masiello non è ancora in condizione anche se andrà in panchina. Con Vanheusden out, restano pochissime alternative tra cui ricorrere a Serpe o arretrare Cambiaso. La scorsa stagione nei momenti più difficili Ballardini si giocò con successo la carta Radovanovic come difensore in grado anche di far ripartire l’azione. Il serbo fu decisivo fin dal primo match delicato con lo Spezia vinto in rimonta dal Genoa. Ma ora Radovanovic che ha rifiutato il Benevento e fuori lista. Intanto la dirigenza americana potrebbe far ricorso a qualche difensore svincolato. Mateo Musacchio e Lorenzo Ariaudo interessano al Grifone.