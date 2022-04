Genoa, doppia tegola per Blessin: problemi per Rovella e Bani

Guai per i due giocatori del Grifone

Dopo sette pareggi e una vittoria, il Genoa di Blessin cade in casa del Verona e mette fine alla lunga striscia di risultati utili consecutivi. Il Grifone dovrà ora rialzarsi dai prossimi impegni ma dovrà quasi certamente farlo senza due big . Infatti, come sottolineato in queste ore anche da Il Secolo XIX , Nicolò Rovella e Mattia Bani non saranno a disposizione del tecnico a causa di problemi fisici.

OUT - Contro la Lazio e, probabilmente, anche contro il Milan, il Genoa dovrà fare a meno del centrocampista e del difensore. Per quanto riguarda Rovella, il guaio muscolare che lo ha colpito durante gli impegni con la nazionale Under 21 sembra infatti più grave del previsto. Il calciatore ha accusato una distrazione al quadricipite che potrebbe costringerlo ad almeno due settimane di stop forzato. Per Bani, invece, un acciacco meno grave ma che dovrebbe bloccarne in via precauzionale il suo impiego nel prossimo weekend.