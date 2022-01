Genoa, ds Spors: “Esonero Shevchenko? Decisione rapida spesso meglio che tardiva”

La spiegazione del dirigente del Grifone dopo l'esonero del mister ucraino

Redazione ITASportPress

Il general manager del Genoa Johannes Spors ha fatto chiarezza sulla decisione di esonerare mister Shevchenko nelle scorse ore. Parlando a La Gazzetta dello Sport il dirigente ha spiegato le motivazioni della scelta di salutare il tecnico ucraino dopo due mesi.

"Ad un certo punto, come club ci siamo resi conto che non avremmo avuto l’energia di cui abbiamo bisogno per la gara di Firenze. Così abbiamo deciso di prendere una decisione rapida, volevamo trattare Shevchenko in maniera corretta e trasparente. Una decisione rapida spesso è meglio di una tardiva", ha spiegato Spors.

Sul rapporto con l'ormai ex mister: "Ho parlato molto con lui e posso dire che la comunicazione tra noi non è stata un problema. Sfortunatamente, non c’è stato un miglioramento nel nostro gioco e i risultati, che per noi sono troppo importanti, non sono arrivati".

Sul mercato e la squadra: "Siamo soddisfatti dei nuovi acquisti. Abbiamo già visto in Coppa Italia come abbiano migliorato la squadra. Vogliamo investire in giocatori giovani ma di esperienza. Siamo a metà della finestra di mercato, abbiamo già agito e continueremo a farlo".

Johannes Spors Genoa (getty images)