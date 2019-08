Genoa, è il giorno di Saponara: “La migliore opportunità per me. Passato alla Samp? Questo è il calcio…”

Riccardo Saponara sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Genoa. Il trequartista, nella scorsa stagione alla Sampdoria, resta in Liguria ma cambia maglia. Per lui, oggi, giornata di visite mediche e prime parole. Poi la firma sul contratto.

Intercettato dai media, il classe ’91 ha parlato della sua decisione di trasferirisi alla corte del Grifone: “La città mi era piaciuta e per me è un piacere tornare qui. Avrò modo di conoscere ancora meglio il posto. Calcisticamente e tecnicamente è l’opportunità migliore per me, mi hanno voluto fortemente sopratutto il presidente, quindi in questo momento della mia carriera è la scelta migliore per me”, ha detto Saponara.

DALLA SAMP – Per Saponara è già aria di derby, che nella passata stagione ha vissuto con la maglia blucerchiata: “Penso a fare bene con questa maglia e con questi colori che m’hanno voluto fortemente. Che Genoa mi aspetto? Una squadra che si sta formando, che ha un allenatore che sa far giocare le proprie squadre e sono sicuro di entrare in un organico ben organizzato e con grandi qualità. Le reazioni dei tifosi della Samp? Sono state quelle che mi aspettavo, il calcio ormai si sa come funziona: capisco l’amarezza dei tifosi della Sampdoria ed è più che comprensibile, questo però fa parte del calcio. Sono un professionista e da oggi darò il meglio di me per i colori rossoblù. Questa è un’altra stagione e per me comincia un nuovo capitolo…”.