Genoa, è Piatek il colpo a sorpresa di gennaio

Il centravanti potrebbe tornare in Italia a vestire la maglia del Grifone

Redazione ITASportPress

Alle volte ritornano... e chissà che anche Krzysztof Piatek non possa farlo. Parliamo del bomber polacco ora all'Hertha Berlino che sarebbe finito nuovamente nel mirino del Genoa. Il Grifone, alla ricerca di uomini importanti per la seconda parte di stagione, potrebbe pensare al cavallo di ritorno. Il centravanti ha fatto benissimo in quel del Ferraris e vorrebbe rilanciarsi dopo l'esperienza tedesca non troppo felice.

E così, la società rossoblù, dopo aver ormai chiuso i colpi Hefti e Ostigard, sta pensando ad una terza operazione in entrata ad effetto. Come spiega Il Secolo XIX, infatti, il Genoa avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'Hertha Berlino per il centravanti polacco. Piatek arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Manca solo la risposta del diretto interessato che sta valutando per capire se vestire nuovamente la maglia rossoblù.

Piatek ha segnato 19 gol in 21 gare con il Genoa, poi tra Milan ed Hertha Berlino non è riuscito a mantenere certi numeri importanti. In maglia rossoblù potrebbe provare a ripetersi...