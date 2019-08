Genoa, ecco Schone: “Prime settimane fantastiche, non vedo l’ora di giocare al Ferraris”

Presentazione ufficiale per Lasse Schone, il colpo di mercato dell’estate portato a termine dal Genoa. Queste le parole dell’ex centrocampista dell’Ajax in conferenza stampa.

GENOA – “Per me si tratta di una nuova avventura, vista anche la mie età. Le prime due settimane sono state fantastiche, così come il 3-3 di Roma. Dobbiamo continuare a lavorare, possiamo fare una buona stagione. Dove possiamo arrivare? Chiedetemelo dopo le prossime partite. Credo in questo gruppo e sono convinto che possiamo fare bene”.

AMBIENTE – “La città è bellissima e l’impatto è stato ottimo. Le persone all’interno del club mi hanno subito dato una mano. La squadra è formata da buoni giocatori e da brave persone: quando stiamo insieme ci divertiamo”.

DEBUTTO CASALINGO – “Tutti mi hanno parlato dello stadio e dei tifosi: non vedo l’ora di giocare al Ferraris”.

ANDREAZZOLI – “E’ un allenatore diverso da quelli cho avuto in passato. Vuole giocare il pallone e a me piace: non sono il tipo giusto per giocare con palle lunghe”.

CALCIO ITALIANO E OLANDESE – “Ci sono delle differenze: in Olanda difendi e attacchi tutti insieme. Qui usiamo uno schema diverso rispetto all’Ajax, ma la Serie A credo sia uno dei campionati migliori al mondo”