Genoa, Ekuban: “Abbiamo buttato via due punti a Venezia”

Il numero 20 rossoblu' oggi ha siglato il suo primo gol con il Genoa

Primo gol con la maglia del Genoa di Ekuban che oggi contro il Venezia ha messo a segno la rete del pareggio con un preciso sinistro. Questo il commento del numero 20 rossoblu' ai microfoni di DAZN: "Abbiamo buttato via due punti oggi e mi dispiace tanto. Avrei barattato il mio gol per una vittoria ma lotteremo su tutti i palloni fino alla fine. Alla salvezza ci crediamo ancora. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che ci hanno dato tanto anche qui al Penzo venendo numerosi. Il punto ci dà fiducia per continuare a lottare. Il mister mi tra trasmettendo tanta voglia e motivazioni e c’è grande feeling".