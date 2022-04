Genoa, Ekuban: “Blessin ci ha dato mentalità per dominare. Sono stato fischiato ma…”

L'attaccante si racconta tra le iniziali difficoltà e la successiva svolta

Adesso la squadra sa cosa fare, ma all'inizio le cose non stavano andando nel verso giusto, anche a livello personale: I primi sei mesi non sono stati all'altezza. Quando sono uscito durante la partita con lo Spezia per rientrare in panchina sono passato sotto la Nord e sentivo i fischi che arrivavano. Ogni tanto mi giravo a guardare la gradinata ma non per sfidare chi fischiava, volevo solo fissarmi nella mente quei fischi perché il mio unico obiettivo era quello di riuscire a trasformarli in applausi", le parole cariche di voglia di fare bene di Ekuban.