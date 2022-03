Genoa-Empoli, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Al Luigi Ferraris va in scena la sfida valida per la 28esima giornata di Serie A tra Genoa e Empoli. Si gioca alle 12:30 il lunch match del campionato. Rossoblù reduci da 5 pareggi consecutivi contro Udinese, Roma, Salernitana, Venezia e Inter e sono alla ricerca di preziosi punti per la corsa salvezza. Dal canto loro i toscani non vincono dal 12 dicembre dal trionfo col Napoli. Per gli uomini di Andreazzoli sono arrivati da quel momento 5 pareggi e 5 sconfitte.