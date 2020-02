Genoa espugna Bologna e fa un clamoroso passo avanti per la salvezza

Un Genoa che non ti aspetti, fa il colpo del sabato sera sul terreno del lanciatissimo Bologna. Tre punti d’oro per la salvezza della squadra ligure arrivati al termine di un match giocato con autorità. Le reti del 3-0 per il Grifone portano la firma di Soumaoro al 28′, Sanabria al 44′ e Criscito su rigore al 90′. Bologna spento che ha subito stasera la maggiore carica anche motivazionale del Genoa. A complicare le cose per la squadra di Mihajlovic, l’espulsione al 34′ di Schouten. Bologna che ha chiuso in nove per il rosso per doppia ammonizione a Denswill.