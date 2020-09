Genoa, Faggiano: “Non facile fare operazioni. Non voglio sbagliare. Su Pinamonti, Criscito e Schone…”

“Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori”. Parola di Daniele Faggiano. Il ds del Genoa è stato intervistato da Telenord in merito alle tematiche calde dell’ambiente rossoblù, mercato su tutto.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il dirigente ha fatto il punto sul momento del Grifone sia per quanto riguarda le trattative in entrata sia per quelle in uscita.

Faggiano: il mercato del Genoa

“Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è sempre la paura che qualcosa possa andare storito. Qualche colpo in attacco? Spero e penso di sì. Trovare calciatori non è semplicissimo e dobbiamo fare anche qualche uscita. Affare Pinamonti? Non è semplice stiamo lavorando”.

E su qualche giocatore in particolare, non solo in avanti: “Karsdorp e Juan Jesus? Uno sì e uno no. Loro devono trovare il sostituto di Florenzi quindi vanno capiti. Le mie parole su Criscito e Schone? Sono state interpretate male. Tutti dobbiamo dare di più, per me sono giocatori importanti. Mimmo non si discute. In mezzo adesso è arrivato Badelj ma sono due giocatori importanti con Schone”.

E sul suo approdo in rossoblù: “Mi ha convinto tutto, dall’entusiasmo del presidente alla piazza, lo stadio e la tifoseria. Ho lasciato il certo per l’incerto, che significa costruire. Non sono nato e non ho lavorato in posti tranquillissimi quindi sono abituato”, ha concluso Faggiano.