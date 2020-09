Genoa, Faggiano: “Non possiamo allenarci, col Toro sfida da rinviare”

È sempre più in bilico il match tra Genoa e Torino. I 10 giocatori positivi non si sono allenati perché in quarantena e il ds Faggiano ha più volte chiesto il rinvio del match.

LE PAROLE DI FAGGIANO

L’ex dirigente del Parma ha parlato così a Radio Kiss Kiss: “La ASL ci ha fermato, siamo tutti in quarantena. Non possiamo giocare sabato contro il Torino, anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti bisogna rinviare. La data per recuperare si troverà, anche perchè i granata non hanno le Coppe. A breve comunicheremo l’elenco con in nomi dei positivi, prima dobbiamo risolvere i problemi sulla privacy“.