Genoa, Faggiano: “Scamacca? Lo aiuterò a diventare come Kulusevski”

Una rete nel derby per imporsi all’attenzione generale: Gianluca Scamacca è il volto nuovo in casa Genoa. L’attaccante si candida a diventare una delle rivelazioni in questa stagione.

AIUTO

Ad aiutarlo nella sua crescita c’è anche il direttore sportivo Daniele Faggiano come raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Sull’onda del derby dobbiamo essere positivi nel senso figurato. Dobbiamo cercare di recuperare la forma fisica che ci manca. Queste tre partite, servono anche a questo. La sosta capita quasi a pennello. Però 12-13 giocatori vanno in Nazionale e dunque non avremo molto tempo. Penso di sì anche se non avevamo fatto malissimo. Col Napoli c’è stata una debacle nel secondo tempo e forse è stata dovuta anche ai tanti positivi. Noi seguiamo le decisioni del mister e lui segue noi. Scamacca? Io l’ho sempre seguito dai tempi dell’Ascoli e del PSV. Spero che segua le orme di Kulusevski. Io faccio da balia a questi ragazzi per dargli fiducia. Penso che sia arrivato nel momento giusto in Serie A. E’ un ragazzo umile che lavora ed è molto vicino alla mentalità di Kulusevski. Dobbiamo stargli vicino senza caricarlo troppo”.