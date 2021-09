Genoa, Fares sorpreso: “Non avrei pensato di esordire in questo modo”

Mohamed Fares è stato protagonista nella vittoria del Genoa sul campo del Cagliari con una doppietta

Il Genoa torna con un successo dalla Sardegna. Battuto il Cagliari in rimonta per 3-2. Decisiva la doppietta di Mohamed Fares, autore di una prestazione sontuosa. Il giocatore ha commentato l'andamento della gara ai microfoni di Dazn: "Mai avrei sognato un esordio così pazzesco. Speriamo di continuare così perché abbiamo le qualità per salvarci. Oggi sono felice per i gol e per la vittoria. I gol di testa? Ci provo, a volte va bene, altre volte va male. Oggi è capitato due volte. Per quanto riguarda la salvezza, i tre punti sono importanti perché arrivano contro una diretta rivale. Con questo gruppo andremo lontano sicuramente".