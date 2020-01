Genoa, Favilli è carico: “Grande fiducia nei miei confronti. Ora tocca a me…”

Tanti guai fisici, ma adesso il peggio è alle spalle. Andrea Favilli, attaccante del Genoa, è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia del Grifone e, chissà, trascinarla a suon di gol alla salvezza.

L’attaccante rossoblù ha parlato in vista della gara di campionato contro il Verona a Il Secolo XIX. Ecco le sue parole:

FIDUCIA – “Ci sono stati problemi in questa prima parte di stagione, è evidente che vi siano responsabilità da parte nostra”, ha detto il centravanti. “Ma con l’arrivo di mister Nicola sono cambiate metodologie e direttive. Dobbiamo lavorare e migliorare da ogni punto di vista, le prestazioni recenti però danno fiducia. La stessa fiducia che che ho sempre avvertito da parte di presidente, società, tecnici e compagni. Non era affatto scontato, ora tocca a me. Per raggiungere l’obiettivo puntiamo sulla compattezza. Personalmente voglio dimostrare il mio valore e trovare continuità. A livello di squadra c’è da lottare e lo sappiamo. Il Verona? Indubbiamente è una rivelazione del campionato, complimenti a loro e a mister Juric sarà una partita molto importante in cui dobbiamo fare punti”, ha concluso Favilli.