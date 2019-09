Genoa, Favilli e la voglia di riscatto: “Passato alle spalle. Voglio il gol sotto la Nord…”

“Ora guardo a nuovi obiettivi e nuove sfide”, parola di Andrea Favilli. L’attaccante del Genoa ha parlato al sito ufficiale del club in vista del ritorno in campo della Serie A dopo la sosta per le Nazionali.

Tanta fame di tornare sul terreno di gioco ed essere protagonista dopo i vari problemi fisici avuti dal suo arrivo in Liguria: “Il passato l’ho lasciato alle spalle. Mi ha aiutato la forza di ripartire e il fatto di aver svolto la preparazione. Ora guardo a nuovi obiettivi e nuove sfide”, ha detto Favilli che già nelle amichevoli ha fatto vedere si essere a buon punto con la preparazione: “I gol in amichevole hanno dato piacevoli sensazioni. Davanti arrivano parecchi palloni con questo gioco e, per un attaccante centrale, è un bel vedere. Voglio ripagare la fiducia. A incominciare dal presidente Preziosi che mi ha sempre sostenuto trasmettendo energie positive. Se sono rimasto devo dire grazie a lui. Da passionale non vedo l’ora di fare gol sotto la Nord. Contro l’Atalanta sarà durissima”, ha concluso il bomber ex Juventus in vista della gara della terza giornata di campionato contro i bergamaschi.