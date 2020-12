Genoa, finalmente Destro: “Doppietta grande emozione. Peccato perché meritavamo di vincere contro il Milan”

C’è grande gioia ma anche un pizzico di amarezza per il pareggio ottenuto dal Genoa contro il Milan. Dopo una bella prova a Marassi, il Grifone esce imbattuto e con un punto ma per Mattia Destro, grande protagonista del match con una doppietta, si poteva portare a casa il bottino pieno. Parlando ai microfoni del canale ufficiale rossoblù, l’attaccante ha commentato la sua prova e quella del gruppo di Maran.

“Doppietta che mancava da tre anni? Sensazioni belle. Peccato per il pareggio ma abbiamo giocato contro un grandissima squadra. Quindi siamo contenti e andiamo avanti”, ha detto Destro. “Compatti come ha chiesto il mister? Sì, soprattutto al primo tempo. Poi al secondo siamo andati alla ricerca del gol. Con più coraggio. Loro hanno pareggiato ma penso che meritassimo noi. Meritvamo di vincere secondo me. Con chi mi trovo meglio in avanti? Con tutti. La concorrenza, quella sana, fa bene a tutti. Vogliamo fare bene in campionato e continuare così. Vogliamo proseguire così a fare punti. Ce la metteremo tutta per fare punti gara dopo gara”.