Genoa, fiocco rosa in casa del capitano Criscito: è nata Alice

Lieto evento in casa Crescito che dopo due maschietti ha avuto una femminuccia

Fiocco rosa in casa del capitano del Genoa Mimmo Criscito diventato papà per la terza volta. La moglie Pamela ha dato alla luce Alice. Per il capitano del Genoa e la sua compagna è la prima figlia femmina dopo Alfredo e Alessandro. A dare la notizia è stato il club rossoblù con un post su Instagram, seguito dai tantissimi messaggi di auguri mandati da tifosi, compagni di squadra e altri sportivi.