Genoa, Galliani promuove Shevchenko: “Ci sono le premesse per far bene”

La scelta del Genoa di puntare su Andrij Shevchenko ha sorpreso gli appassionati. L'ex attaccante ucraino, infatti, è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver fatto da Commissario Tecnico della propria nazionale. Tuttavia l'Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani non ha dubbi: Shevchenko è pronto per la sua nuova avventura. Lo ha confermato ai microfoni di Binario Sport: "L'ho sentito, e mi auguro che, avendo fatto bene con la sua Nazionale possa far bene anche al Genoa. E' intelligente, si applica, conosce tutto, le premesse affinché faccia bene non mancano". Galliani conosce bene Andrij, dato che hanno condiviso le fortune del Milan dal 2000 al 2006. In mezzo una Champions League vinta contro la Juventus nel 2003, proprio con un rigore di Shevchenko nella lotteria finale, e uno scudetto nel 2003/04, risolto nuovamente dall'ucraino nei due scontri diretti contro la Roma di Capello. Poi la seconda esperienza in rossonero, nel 2008/09 con risultati deludenti.