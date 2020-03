Genoa, Ghiglione: “Pronto al rientro. Sogno il primo gol con i rossoblu e poi la Nazionale…”

Paolo Ghiglione è pronto a tornare in campo. Il giocatore del Genoa, ai box da qualche settimana a causa di un problema fisico, è ormai sulla via del recupero, come da lui stesso confessato a La Provincia Pavese.

RECUPERO – “Ho già iniziato a correre e penso di poter rientrare nel giro di un paio di settimane. Mi manca il primo gol con il Genoa, spero possa arrivare presto: sarebbe una bellissima emozione”.

SALVEZZA – “Vogliamo raggiungere l’obiettivo, noi siamo pronti a lottare con tutti e nelle ultime gare ho visto una squadra più convinta. Con Nicola abbiamo trovato la giusta quadratura, adesso siamo più compatti e abbiamo più grinta. Io sono cresciuto con questa maglia, poterla indossare per me è motivo di grande orgoglio”.

ASPIRAZIONI – “Il mio desiderio è quello di arrivare alla Nazionale: l’azzurro l’ho già indossato con le selezioni giovanili”.

