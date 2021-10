Genoa, goditi Destro: nessuno come lui in Europa per gol di testa

Il bomber del Grifone ancora in gol

Quinto gol in altrettante presenze stagionali per lui e soprattutto quarta rete di testa che, come riportato da Opta, gli vale il primato nei principali top campionati europei. Nessuno come Destro ha segnato con tale specialità. Il numero 25 rossoblù, tra le altre cose, ha eguagliato il suo personale record già raggiunto nella stagione 2011-12.