Genoa, Goldaniga: “Anche oggi usciti dal campo senza subire reti. Concesso poco al Torino”

Il difensore del Genoa Goldaniga parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto in casa del Torino

“Il mio ingresso in campo? Oggi era una giornata particolarmente fredda, ci teniamo tutti a farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa. Sono entrato in campo cattivo e questo mi ha reso felice. Penso che oggi il Torino non abbia avuto grosse occasioni da gol, anche oggi siamo usciti dal campo senza subire reti. Stiamo andando avanti nella nostra serie positiva e siamo contenti”.