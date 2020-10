Genoa, Goldaniga racconta l’emergenza: “Sono stati giorni difficili causa Covid. Eravamo pochissimi…”

Sono state settimane pesanti in casa Genoa dopo il focoloaio di coronavirus scoppiato nel gruppo squadra. Tanti i calciatori contagiati e troppo pochi quelli che sono riusciti a “salvarsi”. Tra questi anche il centrale Edoardo Goldaniga che parlando ai microfoni di Genoa Channel dopo la gara giocata, e persa, contro l’Inter, ha voluto raccontare la difficoltà di affrontare una situazione davvero inedita.

Goldaniga: “Eravamo pochissimi causa Covid. Momenti difficili”

“Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra forte”, ha esordito Goldaniga parlando dell’Inter. “Siamo riusciti a tenere il risultato sullo 0-0 per parecchio tempo, siamo soddisfatti della prestazione che penso sia stata buona. Come sono stati questi giorni? Sono stati decisamente difficili, anche perché fino a due settimane fa eravamo in pochissimi a disposizione: tanta gente è rimasta a casa causa Covid. Non è stato facile riprendere, però dobbiamo essere ancora più uniti e andare avanti per questa strada. Ora stiamo cercando di recuperare più uomini possibili, la nostra è una rosa ampia: siamo contenti perché possiamo contare su calciatori di ottima qualità”.