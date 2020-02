Genoa, Goldaniga si allena a parte: misure precauzionali per il codognese

L’allarme coronavirus si fa largo anche nel mondo del calcio, tra gare rinviate o da disputare a porte chiuse. Il Genoa ha deciso di adottare alcune misure precauzionali all’interno della squadra. Come riportato dal Secolo XIX, la società avrebbe concordato con Edoardo Goldaniga la decisione di svolgere le sessioni di allenamento a parte, lontano da quelli del resto della rosa. Il difensore, infatti, è originario di Codogno, centro del focolaio di coronavirus. Si tratta di una semplice precauzione, nell’attesa di avere più chiarezza sulla situazione in Lombardia. Il giocatore, comunque, non ha riscontrato il morbo ed è perfettamente sano, pronto a rientrare in gruppo non appena l’allarme sarà definitivamente rientrato.