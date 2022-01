Genoa, Gregori a ISP: “Sheva un azzardo e la salvezza è a rischio. Con Ballardini…”

L'ex portiere del Grifone a Itasportpress.it ha bocciato il tecnico rossoblu'

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Attilio Gregori, ex portiere – tra le varie – di Genoa, Verona, Venezia e Roma.

“Molto positivo. Piccoli può diventare, in prospettiva, l’attaccante della Nazionale Italiana. In più al Genoa serve come il pane”.

“No, non mi aspettavo l’ennesimo esonero di Ballardini per prendere Shevchenko”.

“E’ un azzardo. Ballardini ha più esperienza: la salvezza sarebbe stata sicura. Con Shevchenko non so se il Genoa si riuscirà a salvare”.

Come giudica invece, sin qui, il campionato del suo “collega” Sirigu? Pare non essere certa al 100% la sua permanenza…

“A me non sembra che sia lui particolarmente il colpevole della situazione. Genova è una piazza calda: i tifosi pretendono tanto. In una stagione non positiva come questa, può capitare che qualche calciatore finisca sul banco degli imputati”.