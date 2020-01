Genoa, i tifosi preparano la contestazione: “Preziosi, mettici la faccia”

Terzultimo posto in classifica e una risalita che procede a singhiozzo. La classifica racconta molto della difficile stagione del Genoa, attanagliato da svariati problemi. Inizia il girone di ritorno e non sono ammessi passi falsi, a partire dal match di domenica contro la Roma. I tifosi del Grifone, intanto, sono in aperta rivolta nei confronti della dirigenza, rea, dal loro punto di vista, di non aver allestito un organico all’altezza del blasone della società e del campionato. Oggi è stato diffuso un testo scritto dai supporters. Si annuncia che domenica si terrà “la vera contestazione, perché, forse, in questi anni siamo stati troppo teneri con lei”. Poi le accuse aperte al presidente Enrico Preziosi: “Perché non ci mette la faccia signor Preziosi? Perché non occupa la domenica il posto che le compete? Perché non ammira dal vivo il suo capolavoro?”.