Genoa, Iago Falque: “Nessun alibi, ma è stata una partita particolare”

Una rete su rigore che, però, non è bastata al suo Genoa per riaprire la gara contro il Parma. Iago Falque ha fatto il possibile ma non ha impedito il ko del Grifone contro i ducali. Netto il 4-1 con il quale la squadra di D’Aversa si è impostata sui rossoblù guidati da Davide Nicola.

Una sfida particolare come l’ha definita lo stesso attaccante genoano ai canali ufficiali del club: “Penso sia stata una partita particolare, arrivata dopo molto tempo di inattività”, ha spiegato Iago Falque. “Loro avevano già giocato la prima. Dopo il 3-1 abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo ma è andata così. Giocare in un ambiente senza tifosi è particolare, ci stiamo abituando, dalla prossima sicuramente andrà meglio. Non cerchiamo alibi, dobbiamo fare i punti necessari per salvarci, qualunque sia la situazione. Penso che i cinque cambi siano una introduzione positiva, permettono sia di aumentare lo spettacolo, sia di dare più alternative tattiche agli allenatori”.

LE PAROLE DI NICOLA

LE NEWS DI GOSSIP