Genoa, il commosso saluto di Shomurodov: “Realizzato sogno grazie al Grifone”

Shomurodov ha ringraziato il club rossoblu' per avergli permesso di giocare in Europa

Su Instagram, Eldor Shomurodov, nuovo giocatore della Roma, ha voluto salutare i suoi ex tifosi del Genoa e tutto l'ambiente rossoblu'. "Voglio esprimere la mia gratitudine - ha scritto l'attaccante Uzbeko-. Fin dall'inizio della mia carriera ho sempre sognato di giocare in Europa e grazie al Genoa, che ha creduto in me, ho potuto realizzare il mio sogno. Oggi faccio il passo successivo, ma il Genoa... resta come il primo allenatore che si ricorda sempre con affetto. Tanto piu' che, quando giocavo nel Genoa e' nato mio figlio, e ricordero' per sempre questa tappa della mia carriera". "Ringrazio il Presidente del club, lo staff tecnico, tutti i collaboratori e il personale, e soprattutto i compagni di squadra che mi hanno accolto calorosamente e mi hanno aiutato sin dal primo giorno. L'attenzione e la gentilezza dei tifosi mi hanno aiutato ad adattarmi, a segnare i primi gol e a supportare la squadra nel compito di rimanere in serie A. E Genova e' una delle citta' piu' belle del mondo. Adesso mi aspetta una nuova sfida, ma il Genoa rimarra' per sempre nel mio cuore. Spasibo Genoa!". Shomurodov approdato in giallorosso al termine di una trattativa lampo per 17,5 milioni di euro piu' 2,5 milioni di bonus, si e' gia' aggregato ai nuovi compagni di squadra agli ordini di Mourinho.