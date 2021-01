Genoa, il ds Marroccu traccia la via: “Rinforzi mirati. Schone ha chiesto di essere ceduto”

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato nel corso di una video intervista pubblicata sui canali ufficiali del club a proposito della situazione del Grifone relativamente anche al mercato di gennaio appena comunciato.

“Insieme a mister Ballardini cercheremo di ottimizzare una rosa numerosa, fatta di 36 unità. Cercheremo di fare acquisti mirati”, ha spiegato Marroccu. “Non ci sarà un numero elevato di trasferimenti e cercheremo di colmare le eventuali lacune”. “Penso sarà un mercato diverso anche se con l’allenatore abbiamo iniziato un discorso di genoanità. Il mister in pochissimo tempo si è inserito e ha capito i giocatori. Se riusciremo a trovare ex rossoblù sarà tanto di guadagnato ma non punteremo solo su questo”.

Sulle possibili acquisizioni e/o cessioni: “Vavro? C’è una trattativa ma siamo in una fase interlocutoria perché è un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare una soluzione valida per entrambi”. In uscita invece: “Schone? L’anno scorso ha contribuito alla salvezza del Genoa. Quando sono rientrato ho proposto al giocatore di tornare in corsa per una maglia rossoblù ma le idee del calciatore non erano le stesse e mi ha manifestato l’intenzione di andare via. Possiamo dire che Lasse è ufficialmente sul mercato”.