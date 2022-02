Genoa, il messaggio di Zangrillo: “Ci crederemo fino all’ultimo”

La carica del patron rossoblù

La cura Blessin funziona per il Genoa anche se la vittoria tarda ad arrivare. Sono quattro pareggi in altrettante gare dall'arrivo del nuovo mister. Un ruolino di marcia che non convince del tutto ma che ancora non toglie le speranze salvezza al Grifone. Fiducioso anche il presidente Alberto Zangrillo che dopo l'1-1 contro il Venezia al Penzo, con le reti di Henry per i lagunari ed Ekuban per i rossoblù, ha voluto lasciare un messaggio a tutto l'ambiente.