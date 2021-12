Genoa, il nuovo general manager Johannes Spors: “Daremo dimensione europea al club”

Parla il dirigente tedesco del Grifone

Redazione ITASportPress

Prima intervista "italiana" per il dirigente Johannes Spors, da meno di una settimana nuovo general manager del Genoa. Parlando ai microfoni di Sky Sport il nuovo volto tedesco dei rossoblù ha avuto modo di raccontare un po' di sé ma anche delle importanti ambizioni della società ligure.

SFIDA - "Sono pronto per questa sfida, sono giovane ma con esperienza. Questo è un progetto ambizioso, vogliamo diventare un club moderno, innovativo, europeo. Ora è difficile dire dove arriveremo, l’importante è non restare fermi dove siamo", ha detto Spors. E a livello personale: "Sono il primo tedesco in Italia, sono abbastanza convinto che il nostro calcio sia europeo. Sono pronto per questa sfida. Io penso che l’esperienza non sia davvero un problema. Il Genoa è un’avventura affascinante: è il motivo per cui ho deciso di venire qui, è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di iniziarlo".

SQUADRA - In ottica mercato e su eventuali rinforzi nelle prossime finestre di mercato: "Adesso dobbiamo allineare la nostra visione con quella della squadra, non compereremo tanto per farlo. Ci confronteremo con Shevchenko per essere sicuri che parliamo degli stessi ruoli e dello stesso stile di gioco".

"MAESTRO" - Spors poi ha fatto un passaggio anche su quello che per lui potrebbe essere stato una sorta di insegnante, di maestro Ralf Rangnick: "Ho trascorso dei bei momenti insieme a Rangnick, ci conosciamo da tanto tempo, dall’Hoffenheim. Mi è sempre piaciuta la sua passione, la sua motivazione nel lavoro quotidiano e questo ho imparato da lui. Quando scopri i giocatori non è mai l’intuizione di un singolo, è sempre un lavoro di squadra. Ora non abbiamo tutto quel tempo per far crescere un giocatore. Nel futuro del Genoa sarà possibile, ma adesso abbiamo altre priorità".

Johannes Spors Genoa (getty images)