Genoa, il regalo di Natale è la maglietta di Biraschi: bimbo impazzisce

La gioia per il dono ricevuto e l'invito della Nord: "Ti aspettiamo al Ferraris"

Il calcio regala anche pagine da libro Cuore. E proprio una di queste è stata scritta dal Genoa che ha voluto rendere felice un tifoso e una famiglia di 'grifoni' delusi per l'andamento della squadra in campionato. Si è saputo che al termine del match contro la Lazio, la tifoseria rossoblù ha recapitato la maglia di Davide Biraschi ad un bambino presente sugli spalti dell'Olimpico insieme al padre ed al fratello. Il piccolo ha sprizzato felicità da tutti i pori e così anche i suoi familiari. "E' stato un momento emozionante" afferma il padre del piccolo Matteo, Antonio, tifoso rossoblù insieme a sua moglie e ai suoi quattro figli, residenti a Civitavecchia -riporta Primocanale.it-. "Mia moglie è una genoana sfegatata, ha trasmesso la stessa passione a me e poi a tutti i nostri bambini. Nonostante la situazione e il fatto che altri sostenitori rossoblù non ce ne sono, loro sono innamorati pazzi"