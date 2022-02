Genoa, il saluto commosso di Pandev: “E’ difficile lasciare questi colori”

L'attaccante macedone è passato al Parma

Si è chiusa a poche ore dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato, l'avventura al Genoa dell'attaccante Goran Pandev ceduto al Parma in Serie B . Il macedone ha vestito la maglia rossoblù per 7 anni dal 2015, collezionando in 178 presenze 28 gol. Goran, che ha ricevuto i ringraziamenti ed i saluti da parte di società e compagni, ha voluto esprimere un pensiero nei confronti di quella che ormai è la sua ex squadra, con un post pieno d'affetto sui social network: E' difficile lasciare questi colori. Ho sentito che era il momento di andare, nessuno mi ha invitato a farlo. Arrivato a questa età è solo la passione che ti da' la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto. Non si può fingere con se stessi, questo no, ma voi sarete sempre nel mio cuore: la mia città, i miei colori, la mia piazza. Vorrei tornare e salutarvi tutti quanti come si deve, al Marassi, ancora un'altra volta, sentire il mio pubblico ancora un'ultima volta. Grazie per l'emozione che mi avete regalato. Genoa per sempre!

A 38 anni Goran si rimette in gioco e riparte dalla Serie B, con la voglia e la determinazione di un ragazzino. Un affare improvviso che non si aspettava neanche l'agente del giocatore, Leonardo Corsi: "E' stata un'idea nata per caso. Ma per davvero. Una trattativa lampo nata ieri e chiusa in due ore - ha raccontato Corsi a calciomercato.com - Il giorno prima avevo sentito i dirigenti del Parma per altre cose, alle 16.30 di ieri mi hanno chiamato per chiedermi se si poteva fare. Non mi è mai capitato di chiudere un affare così velocemente. Al Genoa ci sono stati tanti cambiamenti, la sensazione era che volessero ripartire dai giovani. Ovviamente a Goran non dicevano niente per il rispetto che hanno per lui e non l'hanno mai spinto via, ma da parte sua c'era la consapevolezza di non poter più essere protagonista".