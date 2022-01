Genoa, il saluto di Biraschi: “Questa maglia una seconda pelle”

Il difensore vola in Turchia

IL POST - "Non è mai facile cambiare, anche quando si tratta di un 'arrivederci'. Ed è ancora più difficile se lasci dopo 5 anni una Città che senti tua anche se non ci sei nato, una squadra la cui maglia senti cucita sulla pelle, tanti compagni e tanti amici", ha esordito Biraschi. "Avrei preferito andare via sapendo il Genoa in una situazione di classifica migliore, ma ho la massima fiducia nella squadra e nei Genoani e so che lotteranno insieme per avere il palcoscenico che questa piazza storica merita. Non ho altri rimpianti, so di aver dato sempre il 110% per questa maglia, di non aver mai risparmiato una goccia di sudore o briciolo di energia. Sono fiero di aver sempre dato tutto per il Genoa e sarò sempre pronto a farlo di nuovo".