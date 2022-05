Genoa, il tifoso Bassetti: “Non merita la A. Tenere Criscito e Masiello in panchina…”

Il duro commento dopo la sconfitta nel derby

Sono dichiarazioni di rabbia e delusione quelle che arrivano da Matteo Bassetti , direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, al termine del derby perso dal suo Genoa ieri sera. Il noto tifoso del Grifone si è espresso in modo piuttosto duro verso la squadra e la società. Queste, le sue parole riportate dal TeleNord : "Questa è una squadra che non merita di stare in serie A. Mi aspettavo molto di più, è stata una grande delusione. Mi aspettavano un'altra squadra, questa è giusto che vada in serie B".

Bassetti ha poi aggiunto anche un commento tecnico sulle scelte di formazione e dunque su mister Blessin: "La delusione più grande è che il giocatore migliore che ha il Genoa, che è Mimmo Criscito, sia stato lasciato in panchina nelle ultime partite. Questi devono solo andare a imparare come si gioca a calcio da uno come Criscito. Mettere in panchina gente come Criscito e Masiello significa che non conosci il calcio italiano. Le speranze del Genoa? Per quante ne possa avere, non merita la categoria. Sono arrabbiato perché dopo averne prese 3 all'andata, non volevo certo prenderne un altro al ritorno. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Questa però è una squadra che non lotta".