Genoa, il Toronto di nuovo alla carica per Criscito

Il difensore del Grifone piace in MLS

Non solo Lorenzo Insigne. Il Toronto punta un altro calciatore italiano. Si tratta di Domenico Mimmo Criscito, capitano del Genoa. Come riporta fantacalcio.it, nelle prossime settimane ci potrebbe essere un altro calciatore della Serie A a trasferirsi in MLS. Non è certo un segreto che alla squadra canedese piaccia molto il difensore del Grifone che, dopo l'ultima offerta ricevuta, starebbe riflettendo sul da farsi.