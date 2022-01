Genoa, il weekend caldo di Sheva e le ultime di mercato

Con l'ucraino in panchina il Genoa non ha mai vinto

Il Genoa giocherà lunedì sera a Firenze e sarà il match che chiuderà la 21a giornata di Serie A. Si spera che non chiuda l'avventura di Andriy Shevchenko la cui panchina è traballante. L'ucraino resta in bilico e nonostante la sua serenità non vivrà un weekend senza pensare che quella del Franchi potrebbe essere la gara dell'addio al Grifone. L'avversario è di tutto rispetto e gioca anche un buon calcio seguendo i dettami di mister Italiano. Il Genoa dovrà fare una partita fotocopia a quella di Milano in Coppa Italia per portare a casa punti da Firenze. Se salta Sheva panchina all'italo-tedesco Bruno Labbadia ex Arminia e Amburgo ma anche calciatore del Bayern. Intanto in chiave mercato si muove qualcosa che seguirà l’ufficializzazione del trasferimento di Calafiori dalla Roma. La dirigenza rossoblù accelera anche sull’atalantino Miranchuk. Ieri vertice di mercato fra il general manager genoano Spors e il procuratore del giocatore nerazzurro, Giuffrida.