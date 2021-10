Genoa, in caso di addio di Ballardini spunta la pista… De Rossi

Rumors sul futuro del mister

Panchina in bilico quella di Davide Ballardini al Genoa . Malgrado la conferma incassata nei giorni scorsi dai vertici societari, il mister del Grifone sembra non essere totalmente al sicuro. Molto importanti saranno le sfide di domani e quella di domenica contro Spezia e Venezia. Due gare da non perdere e possibilmente dove fare bottino pieno. In caso contrario la situazione alla guida dei rossoblù potrebbe cambiare.

Infatti, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, in caso di risultati negativi, per Ballardini potrebbe arrivare l'esonero. Proprio per questo motivo la dirigenza sta cominciando a guardarsi attorno, sondando il terreno per i possibili sostituti. Tra i nomi circolati nelle scorse ore ci sarebbe anche quello di Daniele De Rossi, fresco di patentino appena conseguito al supercorso di Coverciano. A sponsorizzare l'ex campione del mondo anche il direttore sportivo del Siviglia Monchi, club che è gestito, seppur in maniera di socio di minoranza, proprio da 777 Partners, ovvero i nuovi proprietari del Genoa.