Genoa, Ballardini: “Fiorentina poche occasioni ma noi ancora meno”

L'analisi a fine gara del tecnico del Grifone dopo il ko con la Fiorentina

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Davide Ballardini si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali per analizzare il match di Marassi: "La Fiorentina è senza dubbio una bella squadra e tutti stanno bene. Detto questo il Genoa, che è stato ordinato, deve fare meglio per mettere in difficoltà gli avversari. Siamo stati poco pericolosi e in questa partita la Fiorentina ha avuto poche occasioni ma noi meno di loro. Non siamo stati bravi a creare problemi nella metà campo avversaria. Meriti vanno dati anche alla Fiorentina che è in salute e si vede che hanno idee, ma il Genoa può fare meglio. Siamo una squadra che nelle difficoltà non perde le distanze, sappiamo soffrire e abbiamo qualità di gioco. Ripartiamo e con testa, cuore e gambe risaliremo la china".