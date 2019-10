Genoa, incontro Preziosi-Andreazzoli: il tecnico verso la conferma

Cinque punti in sette partite. L’avvio di stagione del Genoa è stato a dir poco disastroso. Dopo le prime due giornate di campionato, il Grifone si è clamorosamente fermato, finendo in zona retrocessione. La posizione di Aurelio Andreazzoli sembrava ormai pregiudicata dopo la sconfitta contro il Milan. Oggi si è tenuto un lungo incontro con il presidente Enrico Preziosi. Il numero uno rossoblu ha voluto capire se ci fossero margini per migliorare la situazione. Almeno per il momento, Andreazzoli sembra destinato ad essere confermato. Tramontata l’ipotesi legata ad un ritorno in panchina di Francesco Guidolin.