Genoa-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Genoa-Inter si gioca oggi, sabato 24 ottobre 2020 alle 18.00 a Marassi. Padroni di casa reduci dalle note vicende coronavirus che hanno avvolto l’ambiente Grifone. Ospiti che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions League puntano a trovare i tre punti.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

Formazioni praticamente certe per entrambe le squadre. I padroni di casa del Genoa scenderanno in campo con Perin tra i pali. Difesa a tre con Bani, Zapata e Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra in mezzo al campo. L’ex Pandev con Pjaca in attacco. L’Inter si affida ad Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e il ritrovato Bastoni in difesa. Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic e Barella in mezzo al campo. Coppia d’attacco formata dal solito Lukaku, in forma smagliante e reduce da due gol in Champions League, e Lautaro Martinez desideroso di esultare dopo il palo colpito in Coppa.

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Pjaca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Genoa-Inter che si giocherà come detto oggi, sabato 24 ottobre 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, avrà il suo inizio alle ore 18.00 e sarà valida per la 5^ giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre e anche su Sky Sport al numero 251 del satellite. Il match tra Genoa e Inter sarà disponibile in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e potrà essere utilizzato anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet in modo da godersi lo spettacolo della sfida comodamente in ogni luogo si voglia. Occorrerà unicamente una connessione a internet stabile per vedere alla perfezione l’evento.